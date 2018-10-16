MHP'li vekil ve il başkanı Kitap Fuarında

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Kayseri İl Serkan Tok ile birlikte kitap fuarını gezdi. Fuara katılan yazarlardan Terör Uzmanı Mete Yarar, bu birlikteliği “İttifakı erken yapmışsınız” şeklinde yorumladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ndeki fuarı 3'ncü gününde de ziyaret etti. Fuarı ziyaretine gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile MHP İl Başkanı Serkan Tok görüşen Başkan Çelik, misafirleriyle birlikte fuarını gezerek stantlardaki yazarlarla görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri Milletvekili Ersoy ve İl Başkanı Tok, fuar gazileri sırasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fuara katılan yazarlardan Terör Uzmanı Mete Yarar ile karşılaştılar. Mete Yarar, bu tablo üzerine “Siz ittifakı erken yapmışsınız” ifadelerini kullandı. Başkan Çelik de “Ayrımız gayrımız yok” diyerek cevap verdi ve 15 Temmuz akşamından beri beraber olduklarını kaydetti.

FOTOLU