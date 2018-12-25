MHP'li Tuna, Erdemli'de vatandaşlarla buluştu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna, "Yerel seçimlerde Hamit Tuna'ya yetki ve sorumluluk verirseniz, fikir üretmeyi bilen yanımız ve yönümüzle inşallah bu bölgenin coğrafyasına uygun hizmetler üreteceğiz" dedi.

Başkan Tuna, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. 31 Mart'ta seçilmesi halinde Toroslar'da hayata geçirilen projelerin büyükşehir geneline yayılacağının sözünü veren Tuna, belediyeciliğe yol ve kaldırım yapma olarak bakmadıklarını söyledi. Ar-Ge ile çeşitli ürün motifleri geliştirdiklerini belirten Tuna, "20 yıldır narenciye üreticisinin ürettiği ürünler aynı değerde. Tarım maliyetleri kat ve kat artmış ama narenciyenin değeri aynı kalmış. Bu nedenle çiftçimize önderlik etmek amacıyla ürün motifleri geliştirdik. Çeşitli ürünler üzerinde araştırmalar yaptık. Ejder meyvesi, passiflora, safran, kahve bitkisi gibi. Bunlar bizim Ar-Ge birimimizde üreticilerimize lokomotiflik yaptığımız ürünlerdir. Biz belediyeciliğe sadece yol, kaldırım, park ve spor tesisi yapmak anlamında bakmıyoruz. Çiftçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin, sanayicimizin, yatırımcımızın ve kadınlarımızın yani herkesin derdini biliyor ve onların önerilerine yönelik kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yaparak projeler geliştiriyoruz. Yerel seçimlerde Hamit Tuna'ya yetki ve sorumluluk verirseniz, fikir üretmeyi bilen yanımız ve yönümüzle inşallah bu bölgenin coğrafyasına uygun hizmetler üreteceğiz" diye konuştu.

Başkan Tuna konuşmasının ardından mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi.



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