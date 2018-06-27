MHP'li Taytak'tan Dinar'a ziyaret

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - MHP'den Afyonkarahisar milletvekili seçilen Mehmet Taytak, Dinar ilçesini ziyaret etti.

24 Haziran seçimlerinde MHP'den milletvekili seçilen Mehmet Taytak, Dinar ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu. MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan ve ekibi tarafından karşılanan Mehmet Taytak, beraberindekilerle esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı.

Mehmet Taytak, "MHP Afyonkarahisar'ın milletvekili olarak inşallah Afyon'umuzu, Dinar'ımızı temsil edeceğiz. Burada da söz verdiğimiz gibi ilk ziyaretimizi Dinar'a yaptık. Burada kardeşlerimiz bugüne kadar çok alışık olmadıkları bir şeyle karşılaştıklarını söylüyorlar çünkü genellikle böyle davranılmadığını söylüyorlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz bu vatanın evlatlarıyız. Bu işe koltuk sevdası için talip olmadık. Millete hizmet etme yolu olduğu ve inşallah buradaki verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağım" dedi.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan da Mehmet Taytak'a başarı diledi.

FOTOĞRAFLI