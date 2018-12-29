MHP'li Özdemir'den ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

KAYSERİ, () - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette MHP Milletvekili Özdemir ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi’nin daha da gelişmesi için yapılması gerekenleri konuştu. Milletvekili Özdemir, üniversite öğrencilik yıllarında konsey başkanlığı yaptığı Erciyes Üniversitesi’nin kendisi için ayrı bir yeri bulunduğunu ve bu yüzden Erciyes Üniversitesi’nin gelişimi adına her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, gerek ulusal, gerekse uluslararası başarı sıralamalarındaki yeri ve araştırma üniversitesi konumu ile Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’ni, daha da ileri taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’e üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

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