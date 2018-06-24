MHP'li Karataş oyunu eşiyle kullandı

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, eşi Bahtiyar Karataş ile birlikte Bayraklı ilçesinde bulunan Nedret İlhan Ketenci Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin bütünlüğü ve güvenliğinin söz konusu olduğunu anlatarak seçim çalışmalarımızı yaptık. Teşkilatlarımız, milletvekili adaylarımız, MHP gönüllüleri ile yoğun bir tempoda kısa zamanda çok yol aldık. Seçim çalışmaları sırasında Ramazan ayının huzuruna uygun olarak vatandaşlarımızla buluştuk, konuştuk, anlattık. Birkaç çirkin saldırı dışında herhangi bir nahoş hadisenin içerisinde yer almadık. Seçimlerin Türkiye’ye, İzmir’e ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

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