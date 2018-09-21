MHP'li Ersoy: Kayserimize bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kente hizmet için herkese çağrı yaparak, "Kayserimize bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız. Dernek başkanlarımız ile oda başkanlarımız ile kamuda görevli büyüklerimiz ile siyasi partilerimizle hep beraber yapacağız. Hep beraber hareket edelim, Ankara'da çalmadığımız kapı kalmasın" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kentte gazetecilerle bir araya geldi. ''Kayseri için neler yapabiliriz diye istişare yapalım istedim'' diyerek sözlerine başlayan Ersoy, "Bizler Kayseri'de, elimizden geldiği kadar toplumumuzun kanayan yaralarına merhem olabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Baki Ersoy, "Kayseri'de şu yapıldı, işte örnek bir proje, diğer şehirlerde yok; diyebileceğiniz bir tane proje yok. Kendimizi de içine katarak, özeleştiri yaparak söylüyorum, kimse kusura bakmasın. Şimdi seçimler var, sen olsan ne olur, öteki olsa ne olur bu şehre bir şey yapmadıktan sonra. Benim çocuklarımın diplomatik pasaportu olacak diye mi sevineyim. Ben bu memlekette geziyordum, yine gezerim. Kayserimize bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız. Dernek başkanlarımız ile oda başkanlarımız ile kamuda görevli büyüklerimiz ile siyasi partilerimizle hep beraber yapacağız. Biz milletvekilliği yapalım, 5 yıl boyunca gidelim gelelim, protokolde yer alalım; böyle bir şey yok. Vatandaş sıkıntıda, sen protokol protokol gezeceksin. Kayserimizi seviyorlarsa bırakacaklar bu işleri. Herkes elini taşın altına koysun" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, liderimiz ne emrederse, bana bu görev verilirse hazırız. Bizim teşkilatımızda görev alınmaz verilir. Bana görev verilirse canla başla yapmaya hazırım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden kim aday olursa olsun destek vereceğim, kapı kapı inşallah bu seçimlerde de gezeceğiz. Biz bu şehrin çocuğuyuz, başka milletvekilleri görevini nasıl yapar, bilmem. Baki Ersoy'u Baki Ersoy yapan Kayseri'dir. Ben Kayseri'ye çok şey borçluyum."

Kayseri'nin ileriye değil geriye gittiğini söyleyen Ersoy, "OSB Başkanlığında bir toplantıya katıldım, iş adamlarını dinliyorum; herkes çok sıkıntılı. Konuşmacıları dinliyorum; Kayserimiz güllük gülistanlık, hiçbir şey yokmuş gibi anlatıyorlar. Bizim bunu bırakmamız gerekiyor, protokol protokol gezip millete gülücükler dağıtıp, birbirimizi ağırlamanın mantığı yok. Hep beraber hareket edelim, Ankara'da çalmadığımız kapı kalmasın. Bir hızlı tren mevzusunu yıllardır dinliyoruz. Eğer samimiysek hızlı tren ne oldu diye, 10 kişi gidelim, hep beraber soralım. Odalarımız, siyasetçilerimiz, Kayseri'ye gönül verdiğini, hizmet ettiğini söyleyen kişiler, Kayseri işini bilir hesabı yapacaklarsa ben Ankara'ya gittiğim günden itibaren kapı kapı bunların hesabını soracağım" dedi.



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