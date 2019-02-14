MHP'li Başkan'dan örnek iki aileye Sevgililer Günü ziyareti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Uçak, örnek aile seçtikleri 60 yıllık evli Ayşe Irkılata (95) ve Mehmet Irkılata (90) çifti ile Şeyh Sinan Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz (70) ve 47 yıllık eşi Emine Yılmaz'ı (65) evlerinde ziyaret edip, Sevgililer Günü'nü kutladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ilk olarak Alaşehir'in en yaşlı çiftlerinden biri olan Ayşe-Mehmet Irkılata çiftini Yenice Mahallesi Reddi İlhak Caddesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Başkan Uçak, Irkılata Çifti'nin Sevgililer Günü'nü kutlayıp, bir süre sohbet etti. Ziyaretten gurur duyduyduğunu belirten 3 çocuk babası Mehmet Irkılata, "İlk kez evimize bir belediye başkanı Sevgililer Günü kutlaması için geldi. Mutlu olduk. Önemli olan hatırlanmak. 60 yıllık evliyim. Sevgimiz ilk günkü gibi hiç eksilmedi. Bundan sonda da hiç eksilmeyecek" dedi.

Başkan Uçak, daha sonra, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı bölgesinde motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından kaynaklanan ALS hastalığı olan eşi Emine Yılmaz'a 15 yıldır fedakarca bakan Şeyh Sinan Mahallesi'nin Muhtarı Mustafa Yılmaz'ı Ovacık Caddesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Uçak, Yılmaz Çifti'nin Sevgileler Günü'nü kutladı. 42 yıllık Muhtar Uçak, "47 yıllık evliyiz. 4 çocuğumuz var. Eşim 15 yıldır ALS hastası. Ama bu sevgimizden bir şey eksiltmedi. Eşime büyük bir sevgi ve aşkla bakıyorum. Yetemediğim yerde çocuklarım da desteğe geliyor. Allah, sağlık verdiği sürece de eşime hiç bıkmadan bacağım" dedi.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Belideye Başkanı Ali Uçak, Sevgileler Günü'nün bir vesile olduğunu belirtip, "Asıl maksadımız, Alaşehir'in en yaşlı çiftini ve Alaşehir'in fedakar muhtarı Mustafa Yılmaz ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek onurlandırmaktı. Bir yanda 60 yıldır hiç eksilmeden yaşatılan bir aşk, karşılıklı sevgi, bir yanda 47 yıllık aşk ve sevginin yanında fedakarlık örneği. Her iki aileyi de Alaşehir'in örnek aileleri olarak seçtik ve onları bugün kutlanan Sevgililer Günü'nde ziyaret ettik. Bundan çok mutlu oldular, bizler de onların gözlerindeki

mutluluğu göründe mutlu olduk, onlarla gurur duyduk. Onları sadece özel günlerde değil başka günlerde de zaman zaman ziyaret edeceğiz" dedi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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