MHP'li Başkan: Antalya'da birinci parti olacağız

MHP Antalya birinci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, 'Bu topraklara sevdalıyız' sloganıyla başladığı seçim çalışmalarını, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı yürüyüşle tamamladı. Başkan, MHP'nin Antalya'da birinci parti olacağını söyledi.

MHP Antalya milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, seçim çalışmalarını çok sayıda partili ve vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeli önünde yaptığı yürüyüşle tamamladı. Burada haftalar süren seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Abdurrahman Başkan, 24 Haziran'da MHP'nin Antalya'da birinci parti olacağını söyledi. Antalya'nın 19 ilçesini karış karış dolaştıklarını, vatandaşlara partisinin seçim bildirgesini anlatıp seçimde Cumhur İttifakı için destek istediğini belirten Başkan, gençlerden de '#İlkOyumMHP'ye sloganıyla oy istedi.

Antalya'da seçim çalışmaları kapsamında ayak basmadık yer bırakmadıklarına işaret eden Abdurrahman Başkan, "19 yıldır Antalya'da iş adamı ve sanayici olarak iş hayatına devam ediyorum. Ailemin büyük çoğunluğu Antalya'da yaşıyor. Kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Antalya'nın ihtiyaçlarını, çiftçinin ve esnafın sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

ÜRETİCİLERİ ZİYARET ETTİ

Propaganda döneminde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktaran Abdurrahman Başkan, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Kumluca'da dolu felaketinden etkilenen üreticileri ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan, ziraat mühendisi kimliğiyle üreticilere destek verdiğini vurguladı.

HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ

Abdurrahman Başkan, seçim çalışmaları boyunca engelli vatandaşları ve derneklerini de ziyaret ettiklerini, dertlerini dinlediklerini, sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulunduklarına değindi. Her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan, 24 Haziran sonrasında engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine bireyin kendi gelirlerinin esas alınması konusunda çalışma yapacaklarının sözünü verdiklerini ifade etti.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Ramazan Bayramı'nda şehitlikleri ziyaret ettiklerini, şehit ailelerinin yanında olduklarını kaydeden Abdurrahman Başkan, "Bayramları gözyaşlarını yutarak geçiren şehit anne ve babalarının hakkını ödeyemeyiz. Tıpkı şehitlerimizin hakkını ödeyemediğimiz gibi" dedi.

'İLGİ YOĞUNDU'

24 Haziran'dan hemen sonra Antalya için en iyisini yapacaklarını vurgulayan Başkan, "5 hafta boyunca Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşlarla birlikte olduk. Antalyalıların ilgisi yoğun oldu. 24 Haziran'dan sonra vatandaşlarımız için TBMM çatısı altında çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



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