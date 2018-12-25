MHP Karkamış İlçe Başkanı Tiryaki oldu

MHP Karkamış İlçe Başkanlığında Mehmet Seydi Yılmaz’dan boşalan göreve İsa Tiryaki getirildi.

1985 yılında Karkamış’ın Çiftlik Köyünde dünyaya geldiğini ve eğitimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra aile şirketinin başına geçtiğini ifade eden Tiryaki sözlerine şöyle devam etti: "Esnaflık ve Ticaret hayatıma çocuk denilecek yaşta başladım. Baba mesleği olan petrolcülükten dolayı geniş bir çevrem ve tecrübem oluştu. Karmamış ilçesinde petrol ve fıstık kavlatma tesisimizin Barak’ta çok uğrak bir yer olması ve orada bulunan akil insanların bir araya toplandığı köy odasında yetiştim. İstişarelerin, siyasetin, gazi şehrimiz Antep ve Karkamış bölgemizdeki ihtiyaçların ve gelişmelerin konuşulduğu bir çevrem oldu. Buralarda edindiğim çevre ve tecrübelerden yola çıkarak MHP Karkamış teşkilatında başkan olmaya karar verdim. Siyasi olarak Atadan, Babadan MHP kökenli birisi olarak hiç çizgimizi değiştirmeden aynı davada yolumuza devam etme ve geliştirme üzerine çalışmalar planlamaktayım. Büyüklemizin de dediği gibi, 'Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' deyip bu kutlu yola baş koyduk."

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