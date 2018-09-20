MHP İzmir'de teşkilatları mercek altına alacak

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, teşkilatları mercek altına alacak. Şahin, yerel seçimler öncesi, teşkilatların genel durumuna dair çalışma yapıp, bu çalışmasını rapor halinde genel merkeze sunacak.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yarın (Cuma) İl Başkanlığı'nda düzenlenecek olan devir teslim töreni ile birlikte görevi Necat Karataş'tan devralacak. 57 yaşında olan Şahin, 15 yaşından bu yana teşkilatların içerisinde olduğunu belirterek, siyasete uzak olmadığının altını çizdi ve yerel seçimler öncesi göreve getirilmesinin kendisini kaygılandırmadığını vurguladı. Sokakta seçim çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyleyen Şahin, teşkilatlarda revizyon yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya "Kendi fikirlerimizi çok fazla dillendirmeyiz. Genel merkez ne talimat verirse onu uygularız" yanıtını verdi. Ak Parti ile MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağını bilmediğini ama kendilerinin ittifak olmayacakmış gibi çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Şahin, "Burası bizim şahsi fikirlerimizi uygulama alanı değil. Ben hizmet adamıyım. 'Şunu söyle yaparsam bu böyle olur' tarzında bir hesap içerisinde değilim" dedi. İlk yapacakları çalışmalardan birinin teşkilatların yerel seçimlere hazır olup olmadığına dair geniş kapsamlı bir rapor hazırlamak olacağını ifade eden Şahin, "Bu yönde profesyonel çalışmalarımız olacak. Ondan sonra teşkilatların durumu ile ilgili net bir şey söyleyebilirim. Hazırlayacağımız raporları da genel merkeze sunacağız" diye konuştu.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Öte yandan Şahin, yeni il yönetim kurulunu da oluşturdu. MHP İzmir İl Yönetim Kurulu listesindeki isimler:

"Şevket Alptekin, Serdar Seçgin, Süleyman Bozkurt, Bahadır Altınkeser, Latif Alaboğa, Avni Güngüler, Yusuf Çoban, Kamil Karslı, Levent Gülbastı, Merih Cerit, Seyit Ali Aslan, Bahattin Koyuncu, Muhammet Osman Ölmez, Adem Akkaş, Adil Özyiğit, Fatih Şimdi, Mehmet Emin Yaramış, Recep Genç, Ömür Yetimoğlu, Erol Kaşıkara, Muhammet Şahin, Namık Tuncer, Abdullah Şahin, Sabri Çoruh, Mustafa Haspolat, Muhammet Aba, Cumhur Bulut, Aktan Demir, Murat Çetin, Hasan Keser, Metin Kırlı, Onur Güner, Şenol Sarıavcı, Çetin Altın, Ender Ekşi, Onur Keleş, Hamit Soytürk, İsmail Duran, Harun Duru, Fatih Yağmur, Gencal Düzel, Ahmet Coşar, Halil İbrahim Terk, Cahit İçer, Celal Güler, Deniz Akkaya, Özcan Ceylan, Süleyman Özduran, Hakan Urul, Kutlay Önder, Erbek Sarı, Hilal Pınar Koçer, İzzet Akgün, Mehmet Atmaca, Hidayet Ekim, Süleyman Akar, Elif Kulmaç, Hayati Şahin, Fikret Öner, Bülent Aslan, Hasan Akar, Şeref Çakıcıoğlu, İlyas Sarı, Saadet Çakmak, Harun Duru, Serdar Yılmazdemir, Hasan Çulhaoğlu, Adnan Saylan, İlhami Eri, Kutluğ Kaan Güldoğan, Tercan Ayhan, Kenan Yeşiloğlu, Hasan Toptan, Fatih Taş, Ayhan Onbaşı, Mehmet İbrim, Ahmet Akçay, Mehmet Ali Aksoy."

Umut AKARAKOYUN / İZMİR, ()

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