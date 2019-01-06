MHP: İzmir'de 20 ilçeyi kazanırız

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları açıklandı. MHP ve AK Parti, aday listesinden memnun. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de 20 ilçeyi kazanacaklarını düşündüğünü ifade ederken, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise 31 Mart akşamı Kordon'da zeybek oynayacaklarını yineledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın adayları ile kazananın İzmir olacağını söyledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 31 Mart yerel seçimleri için açıklanan aday listesini değerlendirdi. Bu liste ile İzmir'de 20 ilçeyi kazanacaklarını öne süren Şahin, şöyle dedi:

"Sayın genel başkanımızın kararıdır. Asla onun üzerine bir söz söylememiz, söz konusu bile olmaz. Cumhur İttifakı'na bağlılığımız, sonuna kadar devam edecek. Teşkilatlarımız, var gücü ile Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edecek. İttifak ile ittifakın yarattığı sinerji ile İzmir'de 20 ilçe alacağımız sözüne inanıyor, tekrar ediyor, iddia ediyorum. Cumhur İttifakı genel seçimlerden ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden nasıl başarıyla çıktıysa mahalli idareler seçimlerinden de zaferle çıkacaktır. Bizim Türk milliyetçileri olarak bu ittifaka olan inancımız sarsılmaz bir şekilde tamdır. İddia ediyorum ki Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nihat Zeybekci ve 30 adayımızla bugüne kadar görülmemiş bir siyasi başarı elde edeceğiz. İzmir hizmete aç, İzmir Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışını bekliyor, o gün de artık çok yakındır."

'GÖNÜL KIRMAYACAĞIZ'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de, AK Parti'nin İzmir için hazır olduğunu belirterek, İzmir'i marka kent yapma sözü verdi. Zeybekci, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimiz çok kuvvetli. Hep birlikte azimle çalışarak İzmir'i şahlandıracağız, hizmet bayrağını zirveye dikerek gönülleri kazanacağız." dedi. 5'i MHP'den 30 ilçe belediye başkan adayı için 'Gönüller yapma yolculuğundaki yoldaşlarım' ifadesini kullanan Zeybekci, İzmir'in son yıllarda bahaneler ve mazeretler nedeniyle geri kaldığını savunarak, "Bu bahane ve mazeretlerin üstü ideolojik kılıflarla örtülmeye çalışılıyor. Biz, yollar, köprüler, tüneller, metrolar, tramvaylar, körfez geçişi, parklar, bahçeler, spor salonları, stadyumlar, yeni kentler, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları, katı atık ayrıştırma ve depolama tesisleri yapmadan önce, gönüller yapacağız. Aşkımızı, sevdamızı anlatırken, aynı zamanda dinleyen; ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Çünkü biliyorum ki insanımızın rızasının alınmadığı, gönlünün yapılmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız" dedi.

'ASLA YALAN SÖYLEMEYECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdiğimizde canımız pahasına tutacağız. Emanete ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Biz İzmir'e İzmirlilerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek için geliyoruz. Tek amacımız bugüne kadar hak ettiği yere ulaşamayan güzel İzmirimizi geliştirmek ve kalkındırmak. 31 Mart'ta bütün İzmirlilerle birlikte yeni dönemi kutlayacağız. Hep birlikte Kordon'da zeybek oynayacağız."

'MECLİS ÜYELERİ LİSTESİ OCAK SONUNA KADAR TAMAMLANACAK'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı adayları ile kazananın İzmir olacağını savunarak, "Aday listesini belirlerken, ilçelerin yapısına, şehrin bütünündeki fotoğrafa dikkat ettik. Mümkün olduğu kadar herkesin kendini görebileceği ve temsil edeceği bir liste hazırlamaya çalıştık. Kadınlara mümkün olduğu kadar yer vermeye çalıştık. Özellikle teşkilatta uzun yıllar çalışmış, emeği olan arkadaşlara ciddi yer yermeye çalıştık. Teşkilat ağırlıklı bir liste aynı zamanda. Adaylarımızın büyük çoğunluğu, kendini ispatlamış, sivil toplum örgütlerinde, iş dünyasında başarı hikayesine sahip."

MHP ile Cumhur İttifakı gereği bir anlaşmalarının bulunduğunu aktaran Şengül, "O çerçevede ilçe paylaşımları yapıldı. MHP'nin de aday çıkardığı ilçelerde, kendini ispatlamış, başarılı olmuş adaylarla yarışa giriyor. Ben bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın ciddi bir başarı sağlayacağına inanıyorum. Adaylarımız sahaya indikçe, seçmenler adayları yakından tanıdıkça, adaylara karşı tercihlerin artacağına inanıyorum. Şuanda CHP, hala aday kavgası yaparken biz Allah'a şükür adaylarımızı belirledik, hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde önümüzdeki süreçte meclis üyesi listelerini hazırlayacağız. Orada da bir çok kriter var. Ocak sonuna kadar meclis üyesi listesini de tamamlayacağız. Sonrasında yoğun bir şekilde seçim kampanyasına başlayacağız" diye konuştu.

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