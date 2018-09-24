MHP Isparta'da il başkanı Bayram oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - MHP İl Başkanı İsa Yalçın'ın istifasının ardından il başkanlığına getirilen Nail Bayram, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşerek yetki belgesini aldı.

MHP İl Başkanlığı'na görevlendirilen Nail Bayram, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yetki belgesini aldı. Devlet Bahçeli, Nail Bayram'a yeni görevinde başarı dilerken, yeni yönetimin başta Isparta olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nail Bayram da "MHP gibi tarihi şan ve şerefle dolu, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük bir özveriyle kurup, yeşertip, büyüttüğü bu partimizde il başkanı olarak layık görülmemden dolayı gururlu ve mutluyum. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve görüşleri doğrultusunda Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Allah utandırmasın" dedi.

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