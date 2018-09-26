MHP İl Başkanı Tok'tan,  Melikgazi Belediyesine ziyaret

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok ile Başkan Yardımcıları Doğan Gündüz ve Ali Yılmaz , Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. İstişareye önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Devlet Bahçeli’nin sorumluluk duygusu ile konu vatan olunca yiğitçe; devletine, milletine sahip çıkması bizleri memnun etmektedir. Bu açıdan Sayın Bahçeli ve Kayseri İl ve ilçe yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ile Başkan Yardımcıları Doğan Gündüz ve Ali Yılmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. MHP İl Başkanı Serkan Tok ve beraberindeki heyet, Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte Melikgazi İletişim merkezi ile sergi ve fuaye salonunu gezerek işleyişleri hakkında bilgi aldı. Türkiye için birlik ve beraberliğin önemini belirten İl Başkanı Serkan Tok, "Ülkemizin geleceği ile ilgili olarak güçlü bir Türkiye için şu an birlik ve beraberlik günlerini yaşıyoruz. Söz konusu Türkiye ve ülkemizin bekası olunca aynı noktada birleşmemiz gerekir. Aynı temel düşünce belediyemiz içinde geçerlidir. Nitekim söz konusu, Melikgazi ilçesinin istikrarlı, planlı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi olunca bunu sağlamak, belediye meclisindeki tüm meclis üyelerine düşüyor. Bu düşünce ile hareket edilerek kararlar Melikgazi de oy birliği ile alınıyor. Bu sayede Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olan Melikgazi’nin hızla gelişmesi, bireylerin de huzur ve güven içerisinde yaşaması sağlanıyor” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Büyükkılıç ise, “Değerli İl Başkanımız ile Başkan Yardımcılarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. İstişareye önem vermeleri bizim için çok önemli. Sorumluluk anlayışı içinde Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemiz, şehrimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adına önem arz etmektedir. Zaten Sayın Devlet Bahçeli’nin sorumluluk duygusu ile konu vatan olunca yiğitçe, devletine, milletine sahip çıkması bizleri memnun etmektedir. Bu açıdan Sayın Bahçeli ve Kayseri İl ve ilçe yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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