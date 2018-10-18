MHP İl Başkanı Tok, " Şimdilik 62 kişi aday adaylığı için başvurdu"

KAYSERİ, () - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ulusal ve Yerel Medya kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya geldi. İl Başkanı Serkan Tok, şu ana kadar belediye başkan aday adaylığı için 62 kişinin aday adaylığı için başvuru yaptığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, göreve geldikleri 177 günde neler yaptıkları ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili konuştu. Tok yaptığı açıklamada " 77 gündür biz neler yaptığımız sorusuna cevap verecek olursak 24 Haziran seçimleri ile aday adayları tespiti ve adaylara dönüştürülme aşamasında elde ettiğimiz listeyi paylaşmış olduk. Sarıoğlan’ın köyünden Develi’nin köyüne kadar gezilerek ittifak anlatıldı ve oy istendi. 189 bin 244 oy alarak MHP 2 milletvekili çıkararak başarılı oldu. Aslan gibi iki milletvekili MHP il teşkilatı destekleri ile çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Yerel seçimlere 164 gün kaldığını hatırlatan Tok, “Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız diyor ki ‘belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir.’ Misyonumuz yerel hizmetlerin zamanında adil eşit dağıtıldığı, doğal, tarihi kültürel mirasın korunduğu, yeterli yeşil alanların, spor alanlarının düzenlendiğidir, Vizyonumuz tüm yerel yönetimlere modern olacak bir hizmet ve Türkiye’yi yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ülke olma hedefi. Bunlar, Genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin vizyon ve misyonudur. Biz il teşkilatı olarak vizyon ve misyona uygun projelere üreteceğiz. Genel başkanımız ittifak için ne uygun görüyorsa biz de Kayseri’de uygulayacağız. MHP’ye gelen şu ana kadar 62 arkadaşımız CV’lerini bırakıp aday adayı olmak istediklerini söylediler. Hizmet için gelen arkadaşlarımızı görmek bizleri gururlandırıyor. Büyükşehir için bir arkadaşımız, bir de bizim görüştüğümüz ağabeyimiz var. Bunları açıklamak şu an doğru değil. Genel başkanımız uygun görürse bizler Baki Ersoy’u belediye başkanlığında görmek istiyoruz. Liderimiz eğer milletvekilliği devam etsin derse ikinci b planımız da hazır. " ifadelerini kullandı.

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