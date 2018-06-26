MHP İl Başkanı Tok: Felaket tellallarını Kayseri'ye bekleriz

MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri'den milletvekili seçilen İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Tok, "MHP bölündü diyen felaket tellallarını Kayseri'ye bekleriz'' dedi.

Parti merkezinde açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tıpkı Ergenekon destanındaki Bozkurt gibi buhran ve karamsarlık sarmalındaki Türkiye'ye yol gösterdiğini söyledi, "Kilit bir görevle başta milliyetçi ve ülkücü hareket olmak üzere tüm Türkiye sevdalıların Gazi Meclisteki gür sesi olacağız. MHP, Türk siyasi hayatına damga vurmuş başarısızlığa tahammülü olmayan bir partidir" dedi.

MHP bölündü diyen felaket tellallarının 24 Haziran sillesi yediğini belirten Serkan Tok, "Partimizin başarısına göz dikenleri, buyurun yolunuz açık olsun diyenleri Kayseri Cumhuriyet alanına bekleriz. 6 aylık partinin eski vekili olan Yusuf Halaçoğlu'nun köyünde bile partimiz birinci sırada çıkmıştır. MHP ve ülkücülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyeceğini iddia eden Halaçoğlu'na Kayseri'den 190 bin arkadaşımızın selamını söylüyoruz'' diye konuştu.

MHP'den Kayseri milletvekili seçilen İsmail Özdemir ile Baki Ersoy da yaptıkları açıklamada 24 Haziran'da kazananın Türkiye ve Türk milleti olduğunu, ülkenin artık siyasi belirsizlik dönemini geride bıraktığını, güven iklimine girdiğini dile getirdi.



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