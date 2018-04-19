MHP İl Başkanı Navruz: Seçime hazırız

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz "Bizler teşkilatlar olarak 24 saat liderimizin emrinde güçlü ve tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek için hazırız" dedi.MHP Sivas il Başkanı Özkan Turan Navruz parti binasında basın toplantısı düzenledi. Navruz, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını söyledi. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Navruz, "Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey 17 Nisan'daki grup toplantısında ülkemizin şartlarını göz önüne alarak milletimiz için önemli bir güne denk gelen 26 Ağustos Pazar günü için seçim isteklerini dile getirmiştir. Liderimiz grup toplantısında 'Cumhurun kararı açık ve nettir o da güçlü ve tam bağımsız Türkiye'dir' cümlesi ile kendi ilkesi olan önce devletim ve milletim sonra partim ve ben ilkelerinin örtüştüğü noktada devletimize ve milletimize hizmet etmek için her zaman biz evlatları göreve hazır olduğumuzu bildiririz. Bilge liderimizin teklifleri ve sayın cumhurbaşkanımızın kabulü ile seçimler 24 Haziran 2018 tarihine alınmıştır. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Bizler teşkilatlar olarak 24 saat liderimizin emrinde güçlü ve tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek için hazırız" dedi.

"YENİ KAPI RUHUNA DARBE VURMAK İSTEYENLER VAR"

Yeni Kapı ruhuna darbe vurmak isteyenlerin olduğunu belirten Navruz şöyle konuştu:

"Bilge liderimizin grup toplantısındaki konuşmasında 'Kaos arayanların oyunlarını bozmak şarttır. Bizde pireye kızıp yorgan yakacak zihniyet yoktur.' cümlelerini kurmuştur. Alınan seçim kararı ve yukarıdaki iki cümleyi iyi tahlil etmek gerekmektedir. Bugün Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay Beyin kripto Fetöcüler hakkındaki açıklamaları da göz önüne alındığında Yeni Kapı ruhuna darbe vurmak isteyenler vardır. Halen milletimize dar pencereden bakan bürokratlar vardır. Halen Türk Milletine mensubiyeti yeter şart görmeyen şu cemaatçi, bu grupçu toplum kesimlerini öteleyen kripto Fetöcüler veya ipi dışarıda olan hainler vardır. İşte bu tehlikeleri gören feraset ve öngörü sahibi bilge liderimiz bu oyunların bozulması için milletimizin hakemliğine gitmeyi uygun görmüştür. Bizler de teşkilatlar olarak hazır olduğumuzu bir kere daha tekrarlıyoruz. Alınan bu seçim kararının güçlü ve tam bağımsız Türkiye'nin kurulması için atılan önemli bir adımdır. Liderimizin daha önceden belirttiği gibi partimizin cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teşkilatlar olarak feraset sahibi bilge liderimizin almış olduğu bu kararın yanında olduğumuzu seçim bölgemizde Yeni Kapı ruhuna ve cumhur ittifakına uygun ve yakışır bir seçim çalışması yapacağımızı bildiririz."

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