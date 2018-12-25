MHP İl Başkanı Aksoy'dan Kumluca'ya ziyaret

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Kumluca ilçe teşkilatını ziyaret ederek ilçe yöneticileri ve partililerle görüştü.

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Kumluca ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe Başkanı Yücel Kaplan, Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Ulutaş ve partililer tarafından karşılanan Başkan Mustafa Aksoy, partililerle buluştu.

Başkan Aksoy, "Kamuoyumuzun da bildiği gibi Cumhur İttifakı ruhunun devam ettirilmesi söz konusudur. Ülkemizin bekası, iç ve dış tehlikelere karşı birlik olunması gerektiğinden Cumhur İttifakı görüşmelerimiz devam etmektedir. İttifak görüşmeleri bu hafta sonu veya gelecek hafta başına kadar tamamlanacaktır. Partilerimiz büyükşehirler, iller ve ilçe belediye başkanlığı konusunda görüşmektedir. Nihai sonuçta karar verilecektir. İl ve ilçe teşkilatları olarak 'bu neden böyle olmuş' diyecek değiliz. Bu hem Ak Parti hem de MHP için böyledir. Partilerimizin en üst yetkilileri bir karar almışlarsa bize uygulamak düşer. Adaylarımız ve aday adaylarımız ittifak olmayacakmış gibi sahada etkin şekilde çalışmaktadır. Sayın Genel Başkanımız Alanya ve Finike adaylarımızı açıkladığında ittifak söz konusu değildi. Şahsım adıma 'şu adayımızı geri çekeceğiz, bunu çekmeyeceğiz' diye bir şey söylemem söz konusu değildir. Her iki parti yetkililerimiz hangi yönde karar vermişlerse uygularız. O yönde çalışmalarımızı yaparız" dedi.

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