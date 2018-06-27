MHP'den milletvekili seçilen Ersoy kurban kestirdi

KAYSERİ, () - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy seçim çalışmalarından elde ettiği başarılı sonuçların ardından Talas ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde vatandaşa teşekkür ziyaretinde bulunarak, dualarla kurban kestirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, adaylığı döneminde tekrar ziyarette bulunacağına söz verdiği mahallelere giderek vatandaşa teşekkür ediyor. Talas Gürpınar Mahallesi’nde de dualarla kesilen kurbanın ardından konuşan Ersoy, “İl Başkanımıza, teşkilatımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu yolda başarılı sonuçlar elde ettik. Her zaman halkın içinde olacağız, kanayan yaraları ile alakalı Ankara’da Kayseri için elimden geleni yapacağım, halkımızın sorunları için çalışacağım” dedi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise “ Seçim öncesi kısa bir zamanımız vardı. Fakat organizasyonu yerinde programlarla gerçekleştirmiş olan ve adayları ile uyumlu çalışan bir il teşkilatıyız. Bunun sonucu da Rabbimin bizi taçlandırmasıdır. Çok şükür ki milletvekillerimizi, Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Kayseri’yi temsil etmeleri açısından Ankara’ya gönderebildik. 24 Haziran seçimleri öncesi bizim milletvekilimiz yoktu. Bizim helal oylarımızla milletvekili olan ve daha sonra bizi bırakıp giden Yusuf Bey’in bugünde ‘böl, parçala, karıştır’ gibi aynı görevi yerine getirdiğini izliyoruz. Şimdide İyi Parti’de aynı işleri yaptığını görüyoruz. Biz haklılığımızı ortaya koymuş olduk, milletvekillerimizle Kayseri’ye nasıl hizmet ederiz amacıyla yolumuzda ilerliyoruz. Verdiğimiz sözleri ve verdikleri sözleri vatandaşımız takip edecek, bizimle alakalı olan durumları biz çözeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için çalışarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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