MHP'den 2 ilçeye başkan ataması

MHP, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Andırın ilçe teşkilatlarında değişikliğe giderek Elbistan İlçe Başkanlığına Ramazan Kılıç'ı, Andırın İlçe Başkanlığına ise İbrahim Miral'ı atadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MHP Kahramanmaraş İl başkanı Ertuğrul Doğan, görev değişikliklerinin genel merkez tarafından yapıldığını ifade ederek, "Genel merkezimiz tarafından Elbistan ve Andırın İlçe Teşkilatlarımızda görev değişikliğine gidilmiştir. Bu kapsamda Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir'in yerine Ramazan Kılıç, Andırın İlçe Başkanı Ali Adnan Arslantaş'ın yerine ise İbrahim Miral atanmıştır. Arkadaşlarımız Ali Demir ile Ali Adnan Arslantaş'a bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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