MHP'de devir teslim yapıldı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, görevi Necat Karataş'tan devraldı. İl binasında düzenlenen törenin ardından göreve resmen başlayan Şahin, partinin kapısının herkese açık olduğunu belirtti. Karataş ise Şahin'in önderliğinde çalışmalara devam edecekleri mesajını verdi.

MHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Veysel Şahin, sürpriz bir kararla hafta başında görevini bıraktığını açıklayan Necat Karataş'tan görevi devraldı. Çankaya'da bulunan il binasında düzenlenen devir teslim töreninde göreve resmen başlayan Veysel Şahin, MHP'yi iktidar yapmak için çalıştıklarını söyledi. Şahin, "Tek bir amaç için bir araya gelen insanlarda ayrılık ve bölünme olmaz. İşte bu bütünlük bizim en büyük gücümüzdür. Hep birlikte bu gücü iktidar yapmak için mücadele edeceğiz. Hepinizi iyi tanıyor neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Sizlere güveniyorum. Başaracağımıza da yürekten inanıyorum. Görevi devraldığım kardeşim ve dava arkadaşım Necat Karataş'a bugüne kadar verdiği mücadele için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Partinin kapısının herkese açık olduğuna dikkat çeken Veysel Şahin, şunları söyledi:

"Önümüzde ulaşmamız gereken önemli hedefler var. Tüm dava arkadaşlarımı birlikte çalışmaya, Türk Milleti için görev yapmaya çağırıyorum. Kapımız ve gönlümüz herkese açık. Türkiye için, İzmir için ve davamız için başını taşın altına koyacak tüm dava arkadaşlarımı; kardeşlerimi ve büyüklerimi omuz omuza yürümeye davet ediyorum. Sizlerle birlikte zafere ulaşacağımıza da inanıyorum."

'HEP BİRLİKTE MHP'NİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

MHP İzmir İl eski Başkanı Necat Karataş da "Burada bir nöbet değişimi var. Helallik istenir, ben helallik istemiyorum. Çünkü gittiğimiz bir yer yok. İl başkanımızın emrinde hep beraber çalışacağız. Helallik isteseydim, MHP seçime giderken gayret sarf etmeyen, oy vermeyen ve verdirmeyen, MHP'den ziyade bir başka siyasi partiye destek veren hiçbir Allah'ın kulundan helallik istemezdim. MHP'de fitne çıkaran, değişim ve dönüşüm peşine düşen, bu fitneye odak olmuş ve liderimizin, Bahçeli'siz MHP arzusunda olan hiçbir Allah'ın kulundan helallik istemezdim. Hep birlikte el birliğiyle MHP'nin başarısı için, liderimizin talimatları doğrultusunda, il başkanımızın emirleriyle birlikte görev yapmaya devam edeceğiz" dedi. Devir teslim törenine katılan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise, tüm partililer olarak İzmir'i daha iyi noktalara taşımaya çalışacaklarını söyledi.

İZMİR, ()

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