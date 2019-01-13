MHP Başkan Alıcık'ın acı günü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın kayınpederi Ali Sarıoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın bir süredir Aydın Adnan Menderes Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Ali Sarıoğlu'nun, dün (cumartesi) akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Sarıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Sarıoğlu'nun ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kayınpederinin ölüm haberini Cumhur İttifakı'nın Aydın adaylarınn tanıtıldığı törenini sonunda aldı. Sarıoğlu'nun bugün ikindide Nazili'nin kırsal Aslanlı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından buradaki mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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