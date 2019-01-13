MHP Başkan Alıcık'ın acı günü (2)

MHP'li Başkan Alıcık'ın acı günü (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın 73 yaşında yaşamını yitiren kayınpederi Ali Sarıoğlu için bugün ikindide, Nazilli'nin kırsal Aslanlı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, AK Parti Aydın Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın eski Milletvekili Ahmet Ertürk ve Gültekin Kılınç, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Sarıoğlu'nun yakınları katıldı. Nazili Belediye Başkanı Haluk Alıcık, cenazede kayınpederi için taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından emekli bekçi olan Sarıoğlu'nun cenazesi, Aslanlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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