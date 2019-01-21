MHP, Aydın’da 7 başkan adayını açıkladı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimler öncesi Aydın’da 7 adayını açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı 31 Mart 2019 Yerel Seçimler öncesi 4’ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında Aydın’ın 7 ilçesi de yer aldı. Buna göre Efeler İlçesinde Ümmet Akın, Nazilli’de mevcut başkan Haldun Haluk Alıcık, İncirliova’da mevcut başkan Gürşat Kale, Söke’de Mehmet Beliğ Azbazlar, Germencik’te İsmet Akın, Karacasu’da Zeki İnal ve Karpuzlu’da ise Hilmi Dönmez belediye başkanı olarak açıklandı.

