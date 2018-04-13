Mezunlar 41 yıl sonra buluştu

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 1977 yılında Hızırreis Ortaokulu'ndan mezun olan öğrenciler, 41 yıl sonra bir araya geldi.

Atatürk Parkı'ndaki Alara Restoran'da eczacı İsmail Özçelik'in organizasyonuyla bir araya gelen Hızırreis Ortaokulu'nun mezunları 41 yıl sonra buluştu. Türkçe öğretmeni Halil İbrahim Yılmaz ile matematik öğretmeni Hayat Tuğcuoğlu'nun yer aldığı yemekte konuşan eczacı İsmail Özçelik, "Hızırreis Ortaokulu'ndan aynı yıl mezun olduğumuz arkadaşlarımızı 10 yıldan beri araştırıyordum. Birçoğuna sosyal medya üzerinden, bazılarına da telefonla ulaştım. Hepsini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Hırıreis mezunları, müzik eşliğinde yemek yiyip, hasret giderdi, ortaokul anılarını paylaştı

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