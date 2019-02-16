Mezitli’de sabah sporu

MERSİN, () – MERSİN’de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın geleneksel hale getirdiği sabah sporu ilçe halkını bir araya getirdi.

Yürüyüşe eşi Sembol Tarhan’la birlikte katılan ve katılımcılarla sohbet eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Kadınların yoğun katılım gösterdiği yürüyüş, havanında güzel olması nedeniyle büyük ilgi topladı. Vatandaşların spora teşvik edilmesi amacıyla her hafta sonu bu yürüyüş etkinliğini gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Tarhan, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti. Mezitli sahilinin başlangıç noktası olan Alden Sitesi’nin önünden başlayan yürüyüş, sahil boyunca Sütunlu Caddeye kadar devam etti.

Mezitli’de baharın erken geldiğini belirten Başkan Tarhan, "Biz 31 Martta bahar gelecek diyorduk ama Mezitli’de her zaman bahar havası yaşanıyor. Çok önemli bir etkinlikte vatandaşlarımızla buluştuk. Türkiye’nin en güzel sahili boyunca sağlık için yürüyüş gerçekleştirdik. Aynı zamanda yürüyüşü sonlandırdığımız yer yine Türkiye’nin en güzel noktalarından birisi olan 3 bin yıllık tarihiyle Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi. Burası Mersin’in hatta Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak. Tarihin üzerinde dururken 10 metre yanımızda narenciye bahçesi, 50 metre önümüzde denizle eşsiz bir manzaraya sahip bir yer" dedi.



FOTOĞRAFLI