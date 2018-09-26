Mezitli'nin kadın üretici pazarı Çin'de yarı finale kaldı

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ(Mersin), () - MEZİTLİ Belediyesi'nce hayata geçirilen 'kadın üretici pazarı', Çin'de düzenlenen '2018 Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü Yarışması'nda, 213 farklı dünya kentinin 313 projesini geçerek yarı finale kaldı.

Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Dünya Büyük Metropoller Birliği (Metropolis) ve Guangzhou kenti tarafından desteklenen Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü için yarışan 'kadın üretici pazarı' yarı finale kalma başarısı gösterdi.

213 farklı dünya kentinin 313 projesini geçerek yarı finale kaldıklarını anlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Burada tezgah açan kadınlarımız, ekonomik olarak daha güçlü oluyorlar. Kadınlarımız ekonomik olarak güçlenmedikçe ne siyasi ve toplumsal olarak daha güçlü olabilir ne de artık görmek istemediğimiz kadına şiddet ve cinayetin önüne geçilebilir. Kadınlarımız güçlenmedikçe Türkiye'de siyasi yönden de herhangi bir yere varmamız mümkün değil. Kadınlarımız artık daha dik ve güçlü duruyorlar" dedi.



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