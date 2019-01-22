Mezitli Lokantası kapılarını açtı

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi içerisinde oluşturulan Mezitli Lokantası hizmete girdi. Restoranda ödüllü aşçı Müslüm Aktaş'ın yemekleri uygun fiyatla müşterilere sunuluyor.

24 saat yaşayan bir belediye binası hayata geçirmeyi hedefleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından çalışanların iş yorgunluğunu en aza indirmek amacı ile hayata geçirilen restoranda; günlük tabldot yemeğin yanında, pizza, makarna, sandviç çeşitleri, Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleri yer alıyor. Restoran 150 kişilik kapasitesi ile kahvaltı, doğum günü, iş yemeği, düğün yemeği gibi toplu organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Günlük olarak et ve tavuk dünyasına ait çeşitli yemekler yaptıklarını belirten Şef Müslüm Aktaş, "Müşterilerimizin talebi doğrultusunda, makarna türlerini, pizza türlerini de anında sunabiliyoruz. Salata çeşitleri, ızgara ve balık türleri de menümüzde yer alan yemekler arasında. Müşterilerimiz sunmuş olduğumuz kaliteden son derece memnun. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan da yemeklerini restoranımızda yiyor. Özellikle çalışan kesimin yoğun olması nedeniyle fiyatlarımızı çok cüzi tuttuk. Bu nedenle tüm müşterilerimize yemeklerimizi uygun fiyata sunabiliyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğal" diye konuştu.



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