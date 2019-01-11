Mezitli'de Tuğba Özay'a ilgi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret eden eski manken Tuğba Özay, ilçede ilgiyle karşılandı.

'Nazımca' isimli oyunu sergilemek için geldiği kentte, sahne performansının ardından Mezitli Belediyesi'nde ilgiyle karşılanan Tuğba Özay, vatandaşlar ve belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



FOTOĞRAFLI