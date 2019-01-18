Mezitli'de tohum ekimi başladı

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından kurulan Gönüllü Serası'nda yaz dönemi sebzelerinin tohum ve fide ekimine başlandı. Toprakla buluşan domates, patlıcan ve biber fideleri hasat mevsiminde Mezitli Belediyesi Aşevi'nin sebze ihtiyacını karşılayacak.

Mevsimine göre organik sebzeler üreterek aşevine bağışta bulunan gönüllüler Selman Kalender, Ramazan Gedik ve Muhsin Yılmaz, tohum ekimine başladı. Eski Mezitli yolu üzerinde bulunan seranın bir bölümünde kış dönemi sebzelerini yetiştiren gönüllüler, diğer yandan yaz dönemi için domates, biber ve patlıcan ekimi yaptı.

Yetişecek sebzelerin aşevine bağışlanacağını belirten Sera Sorumlusu Selman Kalender, "Serada 5 yıldır çok önemli işler yapıyoruz. Biz zamanımızı kaliteli şekilde toprakla uğraşarak geçirirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ilaçsız ve hormonsuz sebze yedirmeyi sağlıyoruz. Bugün 20 çeşit farklı tohumu toprakla buluşturduk" dedi.

Gönüllü Ramazan Gedik ise "Burada yaptığımız işin çok özel ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. 2016 yılında Hrant Dink Uluslararası Işıklar Ödülü'nü sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan bu projemiz almıştır. Bu gurur ve heyecanla daha çok üretiyoruz" diye konuştu.



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