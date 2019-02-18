Mezitli'de Okuma Evi hizmete girdi

MERSİN, () - MERSİN'de, Mezitli Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nce hayata geçirilen 'Okuma Evi' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yüzlerce kitabın bulunduğu okuma evi, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü yanındaki jakaranda koruluğu içerisindeki okuma evinin açılışına Belediye Başkanı Neşet Tarhan başta olmak üzere; CHP İlçe Başkanı Bayram Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Sevim Çelik, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okuma evinin Mezitli adına önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Başkan Neşet Tarhan, "Okuma evi ile birçok hizmetin ve aktivitenin hayata geçmesini istiyoruz. Tesisi açmaktan çok halkımız tarafından kullanılması önemli. Karşı apartmanlarda oturan vatandaşların bir bölümünü okuma evine çekemezsek yaptığımız iş yeterince anlamlı olmayacaktır. Halkla bütünleşmemiz gerekiyor. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Mutlu Yaşam Köyü'nde de aynı şekilde köy enstitüleri anlayışı ile üretimin yapıldığı, eğitimlerin uygulandığı, hatta 72 kişinin yatılı olarak kalabileceği bir mekan hazırladık. İstiyoruz ki Mutlu Yaşam Köyümüzde spor yapan, sanatla uğraşan, hayvan besleyen insanlarımız olsun. Ama bunlar biraz emek isteyen şeyler. Emek vermeden hiçbir başarı kazanılamıyor. Bunu sağlamanın en iyi yolu da köy enstitüleri ruhunu tüm halka göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahibi yapacak olan ve raflarında yüzlerce kitabın yer aldığı okuma evinin açılışı gerçekleştirildi.



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