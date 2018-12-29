Mezitli'de kadınlara girişimcilik projesi

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi’nin de proje ortağı olduğu, Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen ’Girişimci Kadınlar Projesi’ başlarken, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve UR 2430'ncü Bölge Guvernörü Altan Arslan arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Rotary Kulübü Başkanı Güran Dinçer, Mersin kulüplerinden sorumlu Guvernör Yardımcısı Cem Bucüge’nin de katıldığı imza töreninde kadın girişimcilere verdiği destek nedeniyle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, örnek olduğunu söyleyen Altın Arslan, "Hazırladığımız projeler hayat buldukça mutlu oluyoruz ve projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz" dedi.

Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına yüzlerce kadın katıldı. Toplantıya katılan kadınların düşüncelerini ve beklentilerini ölçmek amacıyla anket yapıldı. Proje ortaklarından Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi olan proje yürütücüsü Dr. Levent Çolak tarafından projeyle ilgili bilgiler verildi. Çolak, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve kadın girişimciler için farkındalığın arttırılması gibi uzun vadeli çözümlerin beklendiği proje kapsamında ilk aşamada en az bin kadının ülke ekonomisine kazandırılması ve kadınlara bu alanda katkıda bulunulması hedeflendiği dile getirdi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kadınlara destek verme olanağının bulunduğu her alanda yer almak istediklerini söyledi.

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