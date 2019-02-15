Mezitli'de her siteye bir Atatürk büstü

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi, 2017 yılında başlattığı ‘Her siteye bir Atatürk büstü’ kampanyası kapsamında bir site daha büste kavuştu.

75’nci Yıl Mahallesi’nde bulunan Selahattin Öner Sitesi ‘Atatürk Büstü’ için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP İlçe Başkanı Bayram Yıldırım, CHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Çelik, mahalle muhtarları, site sakinleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kadınların sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Tarhan, Sevgililer Günü nedeniyle ‘kırmızı gül’ dağıttı. Açılış sonrası birim amirleriyle birlikte siteyi gezen Başkan Tarhan, site sakinlerinin şikayet, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Tarhan, sitenin girişine yapılan kaidenin üstündeki Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar’ sözüne, dikkat çekerek kısa bir konuşma yaptı. Başkan Tarhan, "Atatürk ilke ve devrimlerini unutturursak Türkiye’nin harcını kaybetmiş oluruz. Cumhuriyet değerlerini kaybedersek çocuklarımızın geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısını bozmuş oluruz. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma ve tüm bu olumsuzluklara rağmen Atatürk devrimlerini, cumhuriyet değerlerini sonuna kadar savunacağız. Belediye olarak çocuklarımızın ve torunlarımızın bu doğrultuda yetişmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi

Başkan Tarhan, önümüzdeki dönemde en çok 0-6 yaş grubu çocuklara yapacakları okullarla Atatürk sevgisini Cumhuriyet değerlerini öğretmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Mezitli ile gurur duyuyorum. İlçemiz Atatürk sevdalısı olan Atatürk devrimlerini özümsemiş insanların yaşadığı bir yer. Sizlere, bu yağmurda ve soğuk havada buraya gelerek, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

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