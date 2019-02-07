Mezitli'de 2 yeni tesis hizmete girdi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce merkez Mezitli ilçesine kazandırılan İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası ile Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi düzenlenen törenle açıldı, Batı Havzası 2'nci Kademe Kanalizasyon Şebeke Hattı'nın ise temeli atıldı.

Mutlu bir kent yaratmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Gece-gündüz demeden vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. Mutlu bir Mersin yaratmaya çalışıyoruz. Mersin'in her tarafında varız ve kentimiz her geçen gün daha da yaşanılabilir bir kent haline dönüşüyor" dedi.

Geleceğe dönük bütün projelerin hazırlandığını dile getiren Kocamaz, kalan çalışmaların da 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini, Mersin'deki herkesin mutlu olup bu kentte yaşamaktan gurur duyacağını söyledi.

Kocamaz konuşmasının ardından İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası ile Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti, Batı Havzası 2'nci Kademe Kanalizasyon Şebeke Hattı'nın temelini attı.



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