Mezitli cemevine 1 milyon TL'lik ek yardım

Gülhan DEMİRCİ/ MEZİTLİ(Mersin), () - MERSİN'de Mezitli Belediye Meclisi, ilçede inşası süren cemevinin 2019 yılı başında ibadete açılabilmesi için Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi'ne 1 milyon TL ek ödenek verilmesini karara bağladı.

Tece Mahallesi'nde 15 bin metrekareye kadar genişleme imkanı bulunan arsa, belediye tarafından 2016 yılında Alevi Kültür Dernekleri'ne bağışlandı ve projeye toplam 1 milyon 101 bin 871 TL yardım sağlandı. Belediye Meclisi, 2019 yılı başında ibadete açılması planlanan ancak inşaat maliyetlerindeki artış nedeni ile çıkmaza giren projeye 1 milyon TL'lik ek yardımda bulunmasını kararlaştırdı.

2019 YILI BAŞINDA AÇILACAK

Kararı değerlendiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bizler inançların özgürce yaşanmasının insana verilen bir değer olduğunu düşünüyoruz. Tüm inançların yaşama, barış ve sevgi katacağına inanıyorum. Bugün alevi-bektaşi inancının ibadetlerini yapacakları cemevini 2019 yılı başına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya rağmen elimizden gelen gayret ve desteği sürdüreceğiz" dedi.

4 bin 109 metrekare inşaat alanına sahip olan cemevinin içerisinde ibadethane, eğitim odaları, sosyal alanlar, sergi ve konferans salonları yer alacak.



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