Mezitli Belediyesinden sabah çorbası

MERSİN, () – MERSİN’de, Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ve her hafta bir camide gerçekleştirilen sabah çorbası vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Mezitli Belediyesinin başlattığı yeni uygulama ile sabah namazı sonrası her hafta farklı bir cami çıkışında cemaate çorba dağıtılmaya başlandı. Atatürk, Merkez ve Viranşehir Mahallesinde başlatılan sabah namazında çorba dağıtımı yoğun ilgiyle karşılandı. Sabah namazından sonrası Mezitli Belediyesi’nin sürprizi ile karşılaşan cemaat uygulamadan son derece memnun kaldı. Mezitli Müftülüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen dağıtıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, özellikle havaların soğuk olduğu günlerde sıcak bir tas çorba ile ısınmalarını sağlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkürlerini iletti.

İmkanları ölçüsünde Mezitli’de yaşayan her vatandaşa ulaşmak istediklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli Müftülüğümüzle uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Belediyemiz de kendilerini konuk ettik ve aylık toplantılarını belediye meclis salonunda gerçekleştirdiler. Kendilerine sunduğumuz, soğuk kış günlerinde sabah namazı çıkışında çorba dağıtımı fikrimizi de olumlu şekilde karşıladılar. Bir aydır her hafta bir mahalle camimizde çorba dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve namaz sonrası yaptıkları dualar son derece anlamlı ve eşsiz. Havaların soğuk gittiği kış mevsimi boyunca bu uygulamamız devam edecek" dedi.

