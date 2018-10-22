Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ‘Peynir’ diyecek

MERSİN, () – MERSİN’de Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni sezona Tamer Güven’in yazıp yönettiği, 'Peynir' isimli oyunu sahneye koyacak. 8 kişinin rol aldığı ve kasım ayında seyirciyle buluşacak olan oyunun hazırlıkları devam ediyor.

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun kurucularından Tamer Güven’in yazıp yönettiği ‘Peynir’ isimli oyun için prova çalışmalar başladı. Güven, oyununda kadınların yaşamlarını zaman zaman güldürerek, zaman zamda dramatize ederek, tiyatro izleyicisini şaşırtacak. İlk kez sahnelenecek ve 8 oyuncunun rol alacağı dram komedi türündeki oyunun kasım ayı itibariyle seyirciyle buluşması planlanıyor. Eserde, Bilge Işıklar, Başak Karatepe, Tamer Güven, Vedat Yalçın, Gökhan Doğan’dan oluşan oyuncu kadrosunda 3 de sürpriz isim yer alacak. Gala gösterimi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak oyun ücretsiz olarak her hafta Mezitli Belediyesi Sanatevi’nde olarak oynanacak.

İlk kez sahnelenecek oyuna hazırlanıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını beliren Güven,"12 Ekim tarihiyle çalışmalarına başladığımız Oda Tiyatro'muzun yeni oyunu ‘Peynir’ ile, 45 gün sonra seyircilerimizle yeniden bir araya geleceğimiz günün büyük heyecanını yaşıyoruz. Önceki oyunlara nazaran daha çok teknik efektleri oyunun içerisine katmayı planlıyoruz. Bu kez kendi mutfağımızdan bir oyunu ilk kez seyircimizle buluşturacağız. Oyunumuzu biz çok ama çok sevdik. Ve sizlerden de büyük beğeni ve ilgi alacağına emin olduğumuz bu sıra dışı oyunda siz sanatsever dostlarımızı yeniden yanımızda görebilmek umudundayız" dedi.

Sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Oda Tiyatrosu’nun iki sezondur farklı kesimlerden binlerce insanın tiyatro izlemesini sağladığına vurgu yaptı. İlk sezon ‘Jeanne Darc’ın Öteki Ölümü’, geçtiğimiz yıl ‘Rumuz Goncagül’ ile Mezitli’de tiyatro olduğunu herkese gösterdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Sanatçılarımız, bizden hiçbir talepte bulunmadan üç sezondur çok harika işler çıkarıyorlar. Tiyatro aşkı tam olarak budur. Biz de arkadaşlarımızın bu çabalarını gördükçe onlara sanatlarını icra edebilecekleri daha güzel mekanlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi daha dar bir mekanda oynanan oyunumuz daha geniş yerlerde seyirciyle buluşmaya devam edecek Yakın dönemde bitirmeyi planladığımız kültür merkezimizde daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz. Sanatçı arkadaşlarımıza bu özverili çalışmaları ve ‘Mezitli’de tiyatro var’ olgusunu yerleştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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