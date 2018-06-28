Mezbaha ve Hayvan Pazarı'nda sona doğru

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), () - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa ilçesinde yapımı devam eden Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi”nin büyük bir hızla ilerlediğini ve kısa zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa ilçesinde yapımı süren Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi'nin büyük bölümünün tamamlandığını söyledi. Hayvan pazarı, idari bina, mezbaha ve kesimhane gibi bölümlerden oluşan projenin tamamlanarak bölgenin hizmetine sunulacağını belirten Başkan Yılmaz, "Hayvan pazarı bölümündeki çatı ve elektrik tesisat işlemleri tamamlandı, satış için gelen hayvanların bulunacağı bölümdeki korkulukların imalatına da başlanacak. İdari binanın zemin kaplaması yapıldı, su kullanılan alanlardaki zemin ve duvar imalatı tamamlandı, elektrik ve mekanik tesisatı ile pencere ve kapıların montajı yapıldı, asma tavan işleri ise devam ediyor. Mezbaha bölümündeki soğuk hava depolarının kurulumu bitti ve antibakteriyel seramik zemin döşeme işlemlerine başlanacak. Kesimhanede de kesim ve ayrıştırma platformlarının imalatı devam ediyor. Yakın zamanda ise toprak alanlardaki çevre düzenlemesi, yağmur suyu, atık su, tretuar ve aydınlatma işlemlerine başlanacak” dedi.

Yılmaz, Mezbaha ve Hayvan Pazarında günlük 200 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceğini de vurgulayarak, “Tesisimiz, hem kesimhane hem de hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Mezbaha bölümünde günlük 200 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Hayvan pazarımızda 500 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan barındırma kapasitesine sahip olacak. İlçemize yapacağımız mezbaha sadece ilimizin değil, bölgemizin de en büyük kesimevi olacak. İlimiz genelindeki tüm kesimler burada yapılacağı gibi komşu illerden de kesim için hayvan getirilecek. Yapacağımız mezbaha, başta sağlık ve temizlik olmak üzere hizmet, kalite ve güvenirlilik gibi konularda Avrupa standartlarını taşıyacak” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, projenin 17 milyon TL'ye mal olacağınıda sözlerine ekledi.

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