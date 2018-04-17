Meyve ve sebze ihracatçılarının yeni başkanı Uçak oldu

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hayrettin Uçak seçildi. Hayrettin Uçak'ın hazırladığı mavi liste 144 oyla seçimi kazanırken, 4 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Rıza Seyyar'ın hazırladığı sarı liste 120 oyda kaldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda ilk yarış Divan Başkanlığı için yaşandı. Divan Başkanlığı'na mavi liste, Ege İhracatçı Birlikleri Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanı Mustafa Türkmenoğlu'nu aday gösterirken, sarı liste ise Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz'ü aday çıkardı. Yapılan seçim sonucunda Divan Başkanlığı'na Mustafa Türkmenoğlu seçildi.

Genel Kurulda konuşan Hayrettin Uçak, çözüm odaklı bir yönetim sergileyeceklerini, bunu sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceklerini dile getirdi. "Manisa'dan Muğla'ya, Aydın'dan Denizli'ye, İzmir'den Balıkesir'e Egeli ihracatçılarımız bizim için çok değerli" diyen Uçak, "Üyelerimizin önerileri bizi bir adım öne götürecektir. Yönetimimizde ben değil biz olacağız. Çünkü bu birlik hepimizindir. Yönetim Kurulu olarak 2 ayda bir değişik illerde üyelerimizle istişare toplantıları yaparak önerileri alacağız. Yönetim Kurulu olarak bu önerilerin takipçisi olacağız. Bu ulvi görev için çok ama çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nde dört yıldır başkanlık yapan ve görevi Hayrettin Uçak'a devreden Rıza Seyyar ise, "Asıl olan sektörümüzün sorunlarına çözüm üreten, birlikteliği koruyan ve ihracatın artırılması için çaba sarf eden yapıların oluşturulmasıdır. Ben de Hayrettin Bey gibi, beni destekleyen, alın teri döken, koşturan, bütün arkadaşlarıma ayrıca genel kurula ilgi gösterip gelen ve oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Seyyar, yeni başkan Hayrettin Uçak'ı tebrik etti.

HAYRETTİN UÇAK KİMDİR?

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Hayrettin Uçak, 1963 yılında Siirt'te dünyaya geldi. 1974 yılında İstanbul'a göç etti. İstanbul'da çocukluk ve gençlik yılları sebze ve meyve ticareti ile geçti. 1984 yılından bu yana İzmir'de yaşayan Hayrettin Uçak, Uçak Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdürüyor. Hayrettin Uçak, evli, iki çocuk, üç torun sahibi. Değişik dönemlerde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayrettin Uçak, 2014-2018 yılları arasında ise; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

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