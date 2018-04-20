Meyve sebze ihracatçıları yeni pazarlara açılacak

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı Hayrettin Uçak, ihracatçıların yeni pazarlara girebilmesi için çalışacaklarını söyleyerek çok sayıda uluslararası fuara katılacaklarını dile getirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 16 Nisan 2018 tarihindeki genel kurul toplantısında seçilerek başkanlık görevine başlayan Hayrettin Uçak, yeni dönemdeki projeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Uzun süredir sektör içinde olan ve sektörün sorunları bilen biri olduğunu ifade eden Uçak, tüm sorunların takipçisi olacağını dile getirdi. İhracatçıların sorunlarına anlık çözüm bulabilmek için sekreterya birimini hizmete alacaklarını söyleyen Uçak, "İletilen sorunları ivedi bir şekilde çözerek üyelerimize konu hakkında bilgi vereceğiz. Türk Eximbank ve KGF kredilerinden üyelerimizin azami yararlanabilmeleri için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Ekonomi Bakanlığımızla sürekli temas halinde olacağız. Yeni pazarlara girmek için çalışacağız. Rusya bizler için çok önemli bir pazardır. Bu pazarın güçlü bir şekilde devam edebilmesi ve daha da güçlenmesi için gayret sarf edeceğiz. Fuarlar biz ihracatçılar için çok önemli. Girilmeyen pazarlara ulaşmak için uluslararası fuar ve organizasyonların tamamına katılacağız" diye konuştu.

İhracat bölgelerinde üretilen ürünlerde pestisit sorununun çözümü için il ve ilçe tarım müdürlükleri başta olmak üzere üretici birlikleri, zirai ilaç bayileri, sivil toplum kuruluşları ile beraber ilaç kalıntısı oranını düşürmek için gayret göstereceklerine dikkat çeken Başkan Uçak, sorun ve öneri yerinde dinlemek için 2 ayda bir bölgesel toplantılar gerçekleştireceklerini ifade etti.

İZMİR, ()

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