Meydana koydurduğu tabelalarla 9.5 yılın hesabını verdi

İZMİR'in Bergama ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, görev yaptığı sürede ilçenin hangi noktadan nereye geldiğini mali tablolar ile anlatan tabelalar hazırlatarak Cumhuriyet Meydanı'na koydurdu. Başkan Gönenç, bunu yapmaktaki amacını ise "Bir anlamda geride kalan 9.5 yılın hesabı da diyebiliriz" diye açıkladı.

Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını daha önce yaptığı basın açıklamasıyla duyurup, "Bu parti kendi dinamikleri içerisinden 2019'daki yerel seçimleri kazanacak yeni bir adayı çıkaracak güçtedir" diyen Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, görev yaptığı 9.5 yılın hesabını verdi. Başkan Gönenç, Cumhuriyet Meydanı'na koydurduğu tabelalarla, Belediye'nin ekonomide gelinen durumunu grafiklerle gözler önüne serdi. Göreve geldiği günden bu güne kadar mali yapının geldiği durumu anlatan Başkan Gönenç, "Mali açıdan birçok belediyenin sorun ve sıkıntı yaşadığı dönemde iyi bir yönetim sergiledik. 2009'da görevi devraldığımda Bergama Belediyesi'nin bütçesi yaklaşık 20 milyon lira, borcu ise 42 milyon liraydı. 2018 Ağustos ayı itibarıyla hesaplandığında, 2009 yılında devralınan borç tutarından hiç ödeme yapılmadığında işlenmiş yasal faizleri ile belediyemizin borcu 86 milyon lira olacaktı. Bu yılbaşı itibarıyla ise bütçemiz 90 milyon lira. Borcumuz ise 47 milyon lira. Yani bunca işe ve aradan geçen 9.5 yıla rağmen sabit kalan bir borç. Üstelik 2014 yılında köy ve beldelerin kapanmasıyla geçen yeni bir takım borçlara rağmen. Türk lirası bazında borçları sabit tutan bir belediyeyiz. Dolayısıyla belediyenin malını çarçur eden, belediyenin mallarını satan, borçlandıran, borç batağına sürükleyen yönetimlerden olmadık" dedi.

HİZMETLERİNİ SIRALADI

Başkan Gönenç'in görevde bulunduğu süre içerisinde ise yaptıkları hizmetleri, "Bergama'ya Futbol Akademi Tesisleri, Bergama Kültür Merkezi, katlı otopark, spor salonu, taziye evi, aquapark, tenis kortları, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, kapalı hayvan pazarı, atık su arıtma tesisi, yarı olimpik yüzme havuzu, hasta yakını konuk evi" olarak sırada. Sümerbank eski tekstil fabrikasının eğitim kampüsüne dönüştürüldüğünü de kaydeden Başkan Gönenç, şöyle devam etti:

"Pazaryeri çatısı kapatılarak yeni görünümüne kavuşturuldu. 2007 yılında başlanılan katı atık düzenlenli depolama tesisi 2010 yılında tamamlandı. Son olarak ise Bergamalılar için nostaljik önemi yüksek olan Çamlıpark ve Bergama Ticaret Merkezi projelerinin yapımı başlatıldı."

Başkan Gönenç Bergamalılar için hazırlattığı ve meydana koydurduğu tabelaların amacını ise, "Burada yer alan mali tablolar belediyemizin ekonomik olarak hangi noktadan hangi noktaya geldiğini anlatabilmek için hazırlandı. Bir anlamda geride kalan 9.5 yılın hesabı da diyebiliriz" sözleriyle anlattı.

Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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