MEYAD Antalya'da temsilcilik açtı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - MERKEZİ Ankara'da bulunan Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nin (MEYAD) Antalya İl Temsilciliği açıldı.

Açılış toplantısı, Manavgat Side'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya MEYAD kurucusu ve genel başkanı İsmail Akgün, Avukat Yener Çiviler, İnsan Kaynakları Uzmanı Duygu Ergün, Turizmci Nimet Özkan, Mehmet Can, Berat Bostancı, Sezgin Sevilir, Abdullah Remzi Akgül, Nazire Akgül, Zekai Dursun, Hüseyin Kulaç ve Nazmiye Eski katıldı.

MEYAD hakkında bilgilendirmede bulunan İsmail Akgün, Antalya'da temsilcilik zincirine bir yenisini ilave etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Akgün, imkân ve talep oldukça özellikle çalışanların sayısal olarak çok olduğu illerden başlayarak 81 ilde temsilcilik açmayı hedeflediklerini belirtti.

Mobbing'in her kademedeki çalışana, çalıştığı işletme ve kurumuna, dolaylı olarak ailesi ve sonuç olarak da ülke ekonomisine zarar veren bir veba olduğunu söyleyen Akgün, "Sivil toplum kuruluşlarının düzenleyici ve denetleyici yasal güçleri yoktur. Zira bu devlete ait bir güçtür. Devletin kurumları bu konuda çalışırken, bizler de imkân dâhilinde destek olmaya çalışmaktayız. Özellikle şunu belirtmek isterim ki bizler aynı zamanda kamu veya özel sektörde çalışan insanlarız. Gücümüz, üyelerimizden, bilgimizden ve bizlere yapılacak maddi ve manevi desteklerden gelmektedir. Katkı ve katılım çoğaldıkça iş yapma kapasitemizin de artacağı unutulmamalıdır. Zira bu sorun şahsi sorun olmayıp, tüm ülkeyi ve özellikle çalışma hayatını ilgilendiren önemli bir sorun olduğu artık herkesçe bilinmektedir" diye konuştu.

Antalya MEYAD'ın bu yolda atılmış ciddi ve sevindirici bir adım olduğunu söyleyen Yener Çiviler ise "İnşallah hep birlikte bölgemizde de mağduriyet yaşayan her kademedeki çalışanlara destek vermek için el birliği ile çalışacağız" dedi.

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