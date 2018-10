Mevsimlik işçilere başkan tavsiyesi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde İŞKUR üzerinde 6 aylık için mevsimlik olarak işe alınacak olan 225 kişi ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şevket Can, memnun kalmaları halinde yeniden çalışabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Şevket Can İŞKUR tarafından belediyede çalıştırılmak üzere alınan geçici işçilerle bir araya geldi. Başkan Can, Taşeron Yasası nedeni ile 6 aylık mevsimlik personel alımını İŞKUR üzerinden yaptıklarını belirterek, "İş başvurusu nedeni ile İŞKUR’a müracaat bin kişi oldu. Bu bin kişiden noter huzurunda kura ile 225 kişi seçildi. Bu yüzden de sizlerin bu işe girme ihtimalinde yüzdelik dilimi arttı. Bugünde sizler de mülakatı geçerek buradasınız. Hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz. Öncelikle hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çalışacaklardan işlerini severek yapmalarını isteyen Başkan Can, "Mevsimlik olarak aldığımız için çalışma süremiz 6 aydır. Yarın ne olur bilemem. Hükümetimiz, devletimiz yarın bir kanun çıkarır o ayrı bir olay. İş bitim süresi 15 Nisan. Düşüncemi söylüyorum, aynı arkadaşlardan memnun kaldığımız zaman bir 6 ay daha çalışabilir. Biz belediye olarak yaklaşık 15 yıldır geçici işçi diye aldığımız arkadaşlardan çoğu hizmet alımı oldu, kamuya geçen oldu. Bu elimizde olan bir şey değil, birbirimizi kandırmayalım. Gerçekçi olalım. Eğer hükümetimiz bir yasa çıkarırsa ben her zaman için işçinin yanındayım işçinin lehine de karar almayı severim" dedi.

Yaklaşık 950 kişi içerisinden noter tarafından çekilen kurayla 78 temizlik işçisi, 15 şoför, 3 elektrikçi, 2 marangoz, 1 kaynakçı toplam 99 işçi, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü belediyede işe başlayacak.

