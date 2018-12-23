BURSA Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘’Bu yarışmalarla yeni yazarlar, yeni şairler ortaya çıkıyor. Bizler, gençlerimizin becerilerini keşfetmesine zemin hazırlıyoruz’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi’ni bu yıl 8’incisini düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Eşer, Yazar Mustafa Başpınar, Şair Ercan Yılmaz ve dereceye giren eser sahipleri katıldı.

‘ETKİNLİKLER TÜRKİYE DIŞINA YAYILIYOR’

Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak düzenledikleri kültürel faaliyetlerde Osmangazi’de sınırlı kalmadıklarını belirterek, “Yaptığımız etkinlikler Türkiye dışına yansıyor. Fetih Şenlikleri, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, Mevlana Şiir Yarışması’nı kurumsal hale getirdik. Bu faaliyetlerle geçmişimizi unutmuyoruz, geleceğe taşıyoruz. Gençlerimizin kendi değerlerimizi öğrenmeleri, araştırmaları için yeni kütüphaneler açıyoruz. Fetih Müzesi'nde Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı. Bilgi Evleri’nde yeni kütüphaneler oluşturuyoruz. Bu kütüphanelerin dolu olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımız sosyal medyadaki yanlış bilgiler yerine kitaplardan gerçek bilgileri bulabiliyor” ifadelerini kulandı.

‘GELENEKSEL HALE GELDİ’

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ile Mevlana Şiir Yarışması’nın geleneksel bir hale geldiğini vurgulayan jüri üyesi Metin Önal Mengüşoğlu da, “Kültür tıpkı nefes alıp vermemiz gibi kendi çevremizden edindiğimiz bir şeydir. Bizim medeniyetimizi ve kültürümüzü oluşturan temel edebi unsur da şiirdir. Geriye dönüp baktığımız zaman bizim kültürümüzde, akide kitaplarından masal kitaplarına kadar tamamı şiir ile kaleme alınmıştır. Şiir ile meşgul olan birisi insanlığa sadece iyilik yapar. Yarışmanın bir parçası olduğumdan dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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