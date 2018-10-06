MEÜ'de 'Ahilik ve Sosyal Güvenlik' konferansı düzenlendi

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 'Ahilik ve Sosyal Güvenlik' konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yüceol, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Pürhan Barbaros Tuncer, Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer ve akademik-idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Burada konuşan Prof. Dr. Pürhan Barbaros Tuncer, 'Ahiliğin özünde altı ilke bulunmaktadır ve bu ilkeler; elini açık tut, sofranı açık tut, kapını açık tut, gözünü bağlı tut, beline sahip ol, diline sahip oldur' katılımcıların ahilik anlayışını ve kültürünü benimseyerek yaşamalarını temenni etti.

ANSİKLOPEDİLER YETERSİZ KALIR

MESOB Başkanı Dinçer ise Ahiliği akademik olarak anlatmak için ansiklopedilerin yetersiz kalacağını belirterek, "Ahilik, toplumumuzun mayasıdır. Ahilik teşkilatı vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkıyordu. Biz de oda olarak bu çizgide ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından İİBF öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlhan Ege ahilik, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gülcan ise sosyal güvenlik konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.



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