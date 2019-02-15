Metruk yapılara polis denetimi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,() - NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik ,Terörle Mücadele ve Asayiş ekipleri Niğde merkezde bulunan metruk binaları tek tek kontrol etti. Ekipler eğitimli köpekler yardımıyla eski binalarda uyuşturucu madde aradı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpek Aron ile beraber Niğde merkezde bulunan suça mekan oluşturan metruk binalara yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen onlarca metruk bina, park ve bahçeler kontrol edilerek arandı. Narkotik köpek Aron metruk binaların içerisinde uyuşturucu maddesi ararken ekipler ise metruk evler etrafında incelemelerde bulundu.

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