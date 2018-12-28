Metruk binaların durumunu değerlendirildi

ADANA'da uyuşturucu ile mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında metruk binalara yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması, tehlike arz edenlerin yıkılması, tarihi metruk binaların restorasyonu hususunda yapılacak çalışmaları değerlendirildi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda yapıldı. Vali Demirtaş, kent güvenliği ve büyük bir hassasiyetle yürütülen uyuşturucu ile mücadele hususunda metruk binaların önemine dikkat çekti. Uyuşturucu kullanan gençlerin bu binaları kullandıklarını dile getiren Vali Demirtaş, bu metruk binaların bir an evvel yıkılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Adana’da uyuşturucunun esamesi okunmayıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceklerini belirten Vali Demirtaş, "Geleceğin güçlü, sağlıklı ve bilinçli nesilleri, bugünün duyarlı büyükleri sayesinde yetişecektir"’ dedi.

Metruk binalar konusunda yapılması gerekenlerin detayları ile irdelendiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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