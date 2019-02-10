Metruk binaların durumu değerlendirildi

ADANA, () - ADANA'da, uyuşturucu ile mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında metruk binalara yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması, tehlike arz edenlerin yıkılması, tarihi metruk binaların restorasyonu hususunda yapılan çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantı ile ele alındı.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş; kararlılıkla devam ettirdikleri bağımlılıkla mücadele çalışmalarında metruk binaların önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Adana'da yıkılmayan toplam 104 metruk binanın kaldığını belirten Vali Demirtaş, bu binaların da bir an evvel yıkılması için gerekli çalışmaların iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti. Karşılıklı görüş alışverişi ile devam devam eden toplantı, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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