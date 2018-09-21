Metruk binalar yıkılıyor

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde metruk binaların yıkımına başlandı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı, eski ve metruk binaların tehlike saçtığını belirterek, yıkımına başladıklarını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle binaları yıktığını kaydeden Başkan Çağrı, "Yıkıma ilçemizin en eski yerleşim yeri olan Yaka Mahallesi'ndeki eski ve metruk binalardan başladık. Daha önce tespit edilen bu binaların sahiplerine tebligat gönderilmişti. Ancak kendi imkanları ile yıkım çalışmaları yapamayacakları anlaşıldığı için belediye olarak biz üslendik. Çalışmalarımız sürecek" dedi.

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