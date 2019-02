BANDIRMA’da, Sunullah Caddesi üzerinde bulunan ve yıkılmak üzere olan eski metruk bina tehlike saçıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar binanın yıkılmasını istedi.

Bandırma’ya bağlı Sunullah Mahallesi Sunullah Caddesi üzerinde bulunan eski bina bölgeden geçenler için tehlike saçıyor. Çevre sakinleri, binanın her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, zaman zaman çocukların özellikle de yaz aylarında yapının yanında yer alan boş arsada oyun oynadıklarını, bu nedenle de büyük tehlike arz ettiğiniifade etti. Bandırma Belediyesi tarafından binanın mal sahibine konu hakkında uyarıda bulunulmasını isteyen mahalleli, bölgede bir an önce çalışma yapılmasını istedi.

