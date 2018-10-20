Metropolis ziyaretçilerini bekliyor

İZMİR'in Torbalı ilçesi sınırlarında, Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında bir tepenin üzerinde yer alan ve 'Ana Tanrıça Kenti' anlamına gelen Metropolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Antik kentteki kazıların 28. yılına girdiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Metropolis'te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ile birlikte Metropolis'te incelemelerde bulunan Kaya, kazı çalışmasında bulunan arkeologlar ve işçilerle sohbet etti. Anadolu'nun en iyi korunmuş antik tiyatrolarından birisine sahip olan, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen hamam ve spor alanı, mozaikli salon, peristil ev, dükkanlar, genel tuvalet, sokaklar gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılarıyla tarihe ışık tutan Metropolis'te yürütülen kazıları oldukça önemsediklerini belirten Kaya, binlerce yıl öncesindeki toplumsal yaşama dair önemli ipuçları sağlayan kalıntıların açığa çıkarıldığı antik kentin Torbalı için büyük şans olduğunu söyledi. Geçen yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri statüsüne alınan Metropolis'te şimdiye kadar 12 bine yakın tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığını hatırlatan Kaya, ören yeri statüsüne kavuşmasıyla birlikte antik kenti binlerce yerli ve yabancı turistin de ziyaret ettiğinin bilgisini verdi.

ANTİK KENTE IŞIKLANDIRMA

Metropolis'te ören yeri statüsünün kazanılmasının ardından kazı ekibini güçlendirdiklerini, kentin tanıtımının sağlanması için antik tiyatro içerisinde konserler düzenlenmesini sağladıklarını hatırlatan Kaya, yeni dönemde antik kentin ışıklandıracaklarını belirtti. İzmir Röleve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ışıklandırma ihalesine çıkılacağının bilgisini veren Kaya, İZKA tarafından da İzmir Müze Müdürlüğü'nün başvurusuna olumlu yanıt verildiğini, Metropolis Hamam-Gymnasium Koruma Çatısı Projesi'ne mali destek sağlanacağını söyledi.

METROPOLİS ANA TANRIÇA KENTİ

İzmir şehir merkezine 40, Efes Antik Kenti'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Metropolis'in ilk yerleşimi, 5 bin yıl önce Erken Tunç Çağı'nda Akropol'de kuruldu. Yoğun bir etkinliğin gözlendiği Helenistik dönemde, surlarla çevrilmiş, tiyatro, stoa, bouleuterion (meclis binası) gibi anıtsal kamu binaları yapıldı. Roma Dönemi'nde de gelişmesini sürdüren kentin ekonomisi, sadece tarım ve hayvancılıkla sınırlı değil, aynı zamanda İzmir-Efes yolu üzerinde olmasından dolayı, ticaret ve gümrük en önemli gelir kaynağıydı. Bu dönemde, özellikle kentin doğu yamaçlarında, imparatorluk geleneğine uygun zengin evleri, atölyeler, dükkanlar, hamam ve gymnasium yapıları inşa edildi. Bizans Dönemi'nde Piskoposluk Merkezi olan kent, imparatorluğun durumuyla bağlantılı olarak gerilemeye başladı. 14. yüzyılda, Türk akınlarına karşı yapılan kale, antik yapıların üzerinde yer almaktadır. 15. yüzyıldan sonra, yerleşim terkedildi ve Torbalı Ovası'na taşınıldı.

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